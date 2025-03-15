В частности, Орбан призвал к равенству перед законом для всех государств-членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул большой список требований к Европейскому Союзу. По его словам, именно этого хотят жители его страны. Об этом венгерский премьер написал на своей странице в Facebook.

Орбан заявил, что венгерская нация хочет от Брюсселя мира, свободы и гармонии. Вместе с этим он выдвинул ЕС 12 требований.

В частности, Орбан потребовал создать Европу наций и призвал к равенству перед законом для всех государств-членов Евросоюза.

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Помимо этого венгерский премьер потребовал восстановить полномочия, которые якобы незаконно были отобраны у наций. Также он хочет, чтобы Брюссель уважал национальный суверенитет и обеспечил строгое право вето для национальных правительств.

Другими требованиями Орбана стало исключение "агентов Сороса" (трейдер и филантроп Джордж Сорос, который неоднократно критиковал Россию с ее авторитарно-бюрократической политической моделью - УНИАН) из Комиссии, а также удаление коррумпированных лоббистов из парламента.

Кроме того, Орбан призвал списать долг ЕС, чтобы "не закладывать будущее наших внуков".

Также венгерский премьер высказался о мигрантах. Он заявил, что ЕС должен забрать из страны всех нелегалов.

Другие требования Орбана:

коррумпированные доллары и евро не должны попадать в страны-члены ЕС;

запрет на противоестественное перевоспитание детей;

защита христианского наследия Европы;

мир в Европе;

Европейский Союз без Украины.

Другие заявления Орбана

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Москвой по Украине. Он заявил председателю Совета ЕС Антониу Косте, что будет выступать против любого соглашения в рамках всего блока.

Кроме того, Орбан говорил, что вступление Украины в Евросоюз является "немыслимым здесь и сейчас". Премьер-министр Венгрии заявил, что не может привести ни одного аргумента, который мог бы "оправдать" вступление Украины в ЕС с точки зрения интересов его страны.

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