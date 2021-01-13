Вице-президент США Майк Пенс 12 января отказался от призывов спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси применить 25-ю поправку к Конституции и устранить таким образом президента Дональда Трампа с поста.
Как сообщает The Hill, Пенс назвал такой вариант развития событий не отвечающим интересам нации и Конституции.
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"Я не считаю, что такой вариант развития событий отвечающим подлинным интересам нашей нации или соответствущим Конституции", - написал Пенс в письме к Пелоси, опубликованном во вторник вечером.
"На прошлой неделе я не поддался давлению, чтобы выйти за пределы своих конституционных полномочий и пересмотреть итоги выборов, и теперь не уступлю попыткам Палаты представителей вести политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации ", - добавил он.
Пенс уверен, что использование 25-й поправки для отстранения Трампа "создало бы страшный прецедент". Он подчеркнул, ее следует применять только в случаях, когда президент недееспособен или имеет инвалидность, что мешает ему выполнять обязанности.
"Я призываю вас и каждого члена Конгресса избегать действий, которые еще больше разделяют и разжигают страсти. Работайте с нами над тем, чтобы снизить температуру и объединить нашу страну в то время, когда мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - добавил Пенс.
Он пообещал и впредь добросовестно сотрудничать с будущей администрацией Белого Дома.
Штурм Капитолия в Вашингтоне и новая попытка импичмента Трампа
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
- 7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.
- В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
- Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- 11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампу за “подстрекательство к мятежу”. Голосование за этот документ может состояться в среду, 13 января.
- Палата представителей США также разработала резолюцию с призывом к вице-президенту Майка Пенса взять на себя исполнение обязанностей президента.
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