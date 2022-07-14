Одиозный лидер заявил, что сейчас миру нужен век мира.

Президент Сербии Александар Вучич увидел признаки мировой войны в Украине и заявил, что на Балканах важно сделать все возможное для сохранения мира.

Об этом сообщает РТС.

О войне России против Украины Вучич вспомнил во время речи о мероприятиях чествования погибших в Поточарах, где расположен мемориал геноцида в Сребренице. Сербский лидер подчеркнул, что против боснийцев было совершено большое преступление и логично, что это имеет последствия и через много лет. В то же время он сетует, что "риторика ненависти" к сербам укрепляется.

Вучич заявил, что в условиях "почти мировой войны, поскольку весь западный мир воюет с русскими из-за украинцев", происходят большие изменения и ситуация создает угрозы также для Балкан.

"Похоже, все на Балканах ждут второго раунда, с большими страстями, эмоциями и ненавистью. Нам нужно избежать этого любой ценой... нам нужен век мира", - подчеркнул Вучич.

Сербский президент добавил, что необходимо "знать обо всем лицемерии, которое нас окружает", но не переходить ту черту, которая может привести к возобновлению конфликтов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европарламенте заявили, что Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против Российской Федерации и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: