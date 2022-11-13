Депутат ничего не ответил, но и не удалил твит.

Венгерский депутат Ласло Тороцкаи сделал намек на разделение Украины, поздравляя Польшу с Днем Независимости. В МИД призвали правительство Венгрии осудить действия Тороцкаи.

Тороцкаи выставил на своей странице в Twitter совместное фото командующих обеих стран после захвата Закарпатья в 1939 году, подписав его: "Сегодня День Независимости Польши. Боже, благослови Польшу! Встретимся снова на общей польско-венгерской границе".

После чего неравнодушные пользователи поинтересовались у Тороцкаи, является ли он сторонником российской агрессии против Украины, целью которой тоже является захват чужой территории.

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Депутат ничего не ответил, но и не удалил твит, несмотря на волну возмущения, которую этот пост спровоцировал.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал правительство Венгрии разобраться с Тороцкаи.

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ является неприемлемым. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые поднимает двусторонние отношения и не соответствуют духу добрососедства", - написал Николенко в Facebook.

Позиция Венгрии относительно территориальной целостности Украины

В разгар протестов на Майдане пророссийский венгерский премьер Виктор Орбан, который неоднократно отмечался своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, предлагал Варшаве захватить Украину. О чем в интервью СМИ рассказал тогдашний польский депутат Славомир Нитрас.

В Польше Орбана называли "гнилым фруктом", а Венгрию - опасной страной, что мечтает о демонтаже послевоенного порядка. Уже в 2022-м советник главы ОП Михаил Подоляк называет Орбана "троянским конем", который стремится к развалу Евросоюза.

В том же году, в 2014-м, в МИД Польши поступило официальное письмо от Госдумы РФ о разделении Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Уже во время широкомасштабного вторжения в 2022 году Путин обвинил эти страны в якобы намерениях напасть на Украину. Только Венгрия ответила, уклоняясь.

Сейчас Орбан поддерживает пророссийскую повестку дня, всячески спекулируя на теме войны и "могуществе" русской армии.

Согласно результатам последних соцопросов, 41% украинцев считают Венгрию "враждебной" страной - на уровне с Беларусью и Россией.

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