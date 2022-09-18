Советник руководителя ОП спросил, стоит ли ЕС финансировать эти диверсии, поскольку премьер Венгрии "ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе".

Венгрия - "троянский конь", который стремится к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"(Премьер-министр Венгрии Виктор - УНИАН) Орбан говорит, что будет бороться за снятие санкций с России", - отметил он.

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Подоляк подчеркнул, что необходимо называть вещи своими именами.

"Венгрия - " троянский конь", стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков. Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?"- добавил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября у Орбана заявили, что РФ может объявить победу над Украиной "в любой момент". В частности, руководитель администрации правительства Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что РФ якобы имеет "такое преимущество", что "может объявить победу практически в любой момент".

А экс-министр иностранных дел Венгрии Геза Есенский пошел еще дальше и заявил, что оправданием для вторжения РФ в Украину стало отношение Киева к нацменьшинствам. Теперь, по его словам, именно от действий Москвы зависит завершение войны.

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