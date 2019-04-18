Onet: Премьер Венгрии предлагал Польше поделить Украину

По словам польского оппозиционного депутата, венгерский премьер склонял Варшаву к захвату украинских территорий во времена Революции Достоинства.

В разгар протестов на Майдане премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уговаривал Польшу вместе захватить украинские территории и поделиться ими. По словам депутата Сейма от "Гражданской платформы" Славомира Нитраса, венгерский лидер "мечтает о пересмотре границ" в Европе, как и президент России Владимир Путин.

Об этом польский парламентарий рассказал в интервью Onet. При этом, Нитрас назвал венгерского премьера "очень опасным и хитрым".

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"Мы не хотим дестабилизации Европы. Я считаю, что Орбана надо выгнать, потому что он гнилой фрукт. Я знаю Виктора Орбана. Он очень умный человек, знает языки, он умеет продвигаться в кабинетах. О Ярославе Качиньском такого нельзя сказать. Орбан очень ловкий политик", - охарактеризовал венгерского премьера Нитрас, намекнув на то, как Качиньский восхищается его нелиберальним примером.

Нитрас добавил, что Венгрия - "опасная страна". Потому что она мечтает о демонтаже послевоенного порядка.

"Орбан мечтает о таких изменениях, я это знаю. Виктор Орбан уговаривал нас, чтобы во времена украинского кризиса мы захватили земли и поделились ими. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия - это страна больших комплексов со времен, когда после войны их территории сократились на половину. Орбан очень опасный и очень умный", - сказал польский депутат.

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Стоит заметить, что во времена Революции Достоинства в Украине в Польше правительство было сформировано партией "Гражданская платформа". Тогдашний президент Бронислав Коморовский тоже к ней принадлежал. Лидер правящей ныне в Варшаве партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский тоже поддерживал протесты на Майдане.