Кроме призыва к НАТО не вмешиваться в войну в Украине, там еще заявили, что РФ напала на Украину из-за ее отношения к нацменьшинствам.

Россия не будет представлять угрозы НАТО, если Альянс откажется от "вмешательства" в полномасштабную войну в Украине.

Об этом заявил руководитель администрации правительства Венгрии Гергей Гуйяш, передает Magyar Hirlap.

В частности глава администрации венгерского правительства назвал неправильными заявления Польши и стран Балтии о том, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне с РФ российская угроза перекинется на них. По его словам, НАТО ни при каких условиях не должно позволять "втянуть себя провокациями" в войну, и в таком случае РФ якобы не будет представлять угрозы для Альянса.

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Гуйяш также отметил, что Россия и Украина находятся в положении, из которого трудно найти выход. Лучшим вариантом разрешения конфликта был бы мир, но "шансы на мир низкие". В то же время РФ якобы имеет "такое преимущество", что "может объявить победу практически в любой момент".

Представитель венгерского правительства заверил, что Будапешт осуждает агрессию, но не поддерживает введение санкций против России, потому что они не отвечают его интересам. При этом он раскритиковал Европу за то, что она стала зависимой от российского сырья, и в то же время сказал, что восстановление торговых связей с РФ – в европейских интересах.

А бывший министр иностранных дел Венгрии Геза Есенский заявил, что оправданием для вторжения РФ в Украину стало отношение последней к национальным меньшинствам. Теперь же, по его словам, именно от действий Москвы зависит завершение войны.

Как сообщал УНИАН, среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

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