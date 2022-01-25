Журналисты выяснили, что на Даунинг-стрит проводились вечеринки, и это в то время, когда власти ввели карантинные ограничения из-за коронавируса.

Лондонская полиция начала расследование дела о вечеринках, которые проводились в офисе премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 во время карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Руководитель полиции Лондона Крессида Дик заявила, что правоохранители ведут расследование по делу о "возможных нарушениях антивирусных ограничений" с 2020 года - и не только в офисе премьера, но и в других правительственных зданиях, сообщает Би-би-си.

Дело было возбуждено на основании данных правительственной комиссии во главе с чиновницей Сью Грей, которая тоже расследует обстоятельства проведения вечеринок. По данным Би-би-си, ее выводы не будут обнародованы до конца полицейского расследования.

В результате нескольких журналистских расследований выяснилось, что во время карантина на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок - в то время, когда подобные собрания запрещали правила. Премьер-министр и его соратники отрицают нарушение законов, хотя Джонсон принес извинения в парламенте за то, что принял участие в многолюдной вечеринке в мае 2021 года.

Читайте такжеВ Германии полиция провела рейды среди антивакцинаторов из-за планов убить местного политика

Обвинения в нарушении коронавирусных ограничений вызвали особенное возмущение многих британцев, поскольку из-за ограничений некоторые не смогли попасть на похороны своих близких родственников или навестить их до смерти в больнице.

В понедельник в прессе была обнародована новая информация: о том, что во время карантина группа сотрудников правительства поздравляла Джонсона с днем рождения - и даже преподнесла ему праздничный пирог.

На Даунинг-стрит признали, что летом Джонсон действительно отмечал свой день рождения, однако там настаивают, что неформальная церемония состоялась в рабочей обстановке и продолжалась менее 10 минут.

Когда в одном предложении слышишь такие слова, как "полиция", "расследование" и "Даунинг-стрит", кажется, что происходит что-то невероятно драматичное. Это действительно важный момент в истории о вечеринках в правительственных офисах, но важно помнить, что речь идет всего лишь о возможных штрафах, а не об уголовном деле или об отправке виновных в тюрьму.

Кроме того, в отношении этого расследования все еще есть много непонятного. Пока не известно, какого именно числа вечеринок с участием важных чиновников касается расследование. И, что самое главное, неясно, принимал ли в них участие премьер-министр. Также неизвестно и то, намерена ли полиция допросить Бориса Джонсона.

Вас также могут заинтересовать новости: