Полицейские также обнаружили в помещении наркотики.

Полиция оштрафовала 25 участников секс-вечеринки в центре Брюсселя. На вечеринке присутствовали в основном мужчины. Также среди них было несколько дипломатов и член Европейского парламента.

Читайте такжеАмериканец случайно сходил на свидание с геем и поделился впечатлениямиОб этом пишет Het Laatste Nieuws.

Полицейские также обнаружили в помещении наркотики. Депутат якобы пытался бежать через водосточный желоб на крыше, но полиции все же удалось его задержать.

Как отмечает издание, депутат Европарламента является одним из членов-основателей Fidesz, правой националистической партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фидес открыто выступает против равных прав для ЛГБТ. В прошлое воскресенье мужчина неожиданно ушел из парламента.

Как предполагают некоторые СМИ, речь идёт о Йожефе Сайере, передает Европейская правда.

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Автор: Людмила Жерновская