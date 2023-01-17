Экс-регионал и ранее работал в городской администрации Белгорода.

Бывший депутат от пророссийской Партии регионов Валентин Демидов стал мэром российского города Белгород. Ранее он работал в городском совете украинского Армянска в Крыму.

Как пишет российское издание Бел.ru, Демидова избрали мэром 33 из 36 депутатов городского совета Белгорода. Экс-регионал начал работать в российском городе с февраля 2022 года.

Демидов пошел в политику в 2002 году. Тогда он стал депутатом горсовета украинского Армянска. После этого он вступил в "Партию регионов", а в 2007 году занял должность городского головы Армянска.

Видео дня

После Армянска он стал заместителем губернатора в Белгороде, затем перешел на работу в городскую администрацию. В мэрии российского города он был советником, а затем стал исполняющим обязанности главы администрации.

Судьба украинских депутатов-предателей

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева ("Слуга народа") "в связи с его смертью". Чиновник из Херсонской области перешел на сторону оккупантов после российского вторжения в Украину.

В захваченном российскими оккупантами Херсоне в воскресенье, 25 сентября, ликвидировали предателя Украины – бывшего нардепа от пророссийской Партии регионов Алексея Журавко.

Вас также могут заинтересовать новости: