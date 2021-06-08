Политик попросил посвятить премию политзаключенным России и Беларуси.

Дочери российского оппозиционера Алексея Навального вручили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Она получила её от имени своего отца.

Выступление Дарьи Навальной опубликовано на Youtube.

Она сказала, что отец написал ей письмо из тюрьмы, в котором попросил посвятить эту награду всем политическим заключенным России и Беларуси.

"Это большая честь для моего отца и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания и это означает, что миру не плевать. Я говорю это и как гордая дочь, и как гражданка России, обеспокоенная быстрым крушением демократии в моей стране. Я Дарья Навальная, дочь Алексея Навального - одного из главных политических противников Владимира Путина. Мой отец провел всю жизнь, сражаясь с коррупцией и защищая права и свободы людей. Такие, как свобода слова, свобода политического выражения, свобода протестовать и участвовать в выборах - все столь важные вещи, которых не хватает в России", - приводит ее слова Медуза.

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"Когда я приехала к отцу в больницу после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать, чтобы его поддержать, - это оставить свои переживания за дверью и просто быть с ним рядом. Мы смотрели вместе Netflix, говорили об учебе, он задавал миллионы вопросов о моих занятиях и друзьях. И он всегда просил меня остаться подольше. Вот почему я хочу передать привет и спасибо не только политическим заключенным и активистам, но и их супругам, детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка так важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом", - сказала Дарья Навальная.

Справка УНИАН. Женевский форум по правам человека проводится ежегодно накануне заседания Совета ООН по правам человека. Его организуют 25 правозащитных неправительственных организаций.

Задержание и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление. 23 апреля он объявил о выход из голодания, поскольку к нему допустили врачей.

Позже стало известно, что команда российского оппозиционера Алексея Навального откажется от прежнего формата проведения уличных протестов.

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Автор: Людмила Жерновская