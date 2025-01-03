Попытку ареста остановили для безопасности персонала на местах.

Сегодня, 3 января, в Южной Корее следователи пытались арестовать президента Юн Сок Йоля. Они вошли в его резиденцию, чтобы выполнить ордер, но были вынуждены уйти после протестов.

Как пишут CNN и Reuters, задержать президента должны были сотрудники Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников (CIO), которое возглавляет совместную группу следователей из полиции и прокуратуры.

Попав на территорию резиденции, директор Управления и полицейские столкнулись с кордонами сотрудников Государственной службы охраны и военных. Также на главной дороге были сотни сторонников Юна, которые кричали, что ордер не законен, и призывали арестовать самого директора управления.

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Из-за такого давления и для безопасности людей на местах следователи остановили попытку ареста, но ордер, который действует до 6 января, остается в силе и может быть продлен.

"Мы решили, что выполнение ордера на задержание будет практически невозможным из-за продолжающегося противостояния, и приостановили выполнение из-за беспокойства о безопасности персонала на месте, вызванное противостоянием. Мы планируем принять решение относительно следующих шагов после пересмотра дела", - отметил директор Управления прессе.

Импичмент президента в Южной Корее - что известно

Как писал УНИАН, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля. "За" проголосовали 204 депутата, а против - 85.

Накануне этого в Южной Корее на протесты вышло более 100 тысяч человек, которые требовали отставки президента.

31 декабря Суд Южной Кореи выдал ордера на задержание президента Юн Сок Йоля, которому парламент объявил импичмент и обыск его офиса, а также резиденции по обвинению в мятеже в связи с кратковременным объявлением им военного положения,

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