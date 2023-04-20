Между тем в США заявили, что будут продолжать тесно координировать работу с Южной Кореей по увеличению поддержки Украины.

Любое решение Южной Кореи о предоставлении летальной помощи Украине в войне с Россией будет зависеть от действий Москвы.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление представителя офиса президента Южной Кореи. Ранее в интервью Reuters лидер этого государства заявил о готовности предоставить Украине летальное оружие, что повлекло угрозы со стороны Кремля.

"Слова президента соответствуют здравому смыслу и являются принципиальным ответом. Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом иначе, что то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от России", - сказал журналистам чиновник офиса президента.

Между тем, представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать работу с Южной Кореей по увеличению поддержки Украины, пишет Reuters.

Он назвал Южную Корею ключевым азиатским союзником и "надежным партнером" в защите суверенитета Украины.

"Южная Корея была непоколебимым партнером в защите права Украины на территориальный суверенитет против российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения", - сказал представитель Госдепа.

Война в Украине - помощь Южной Кореи

Как сообщал УНИАН, накануне в интервью Reuters президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул может расширить поддержку Киева, выйдя за нынешние рамки гуманитарной и экономической помощи, если страна подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население. Таким образом, Республика Корея впервые заявила о готовности предоставить оружие Украине.

После этого заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев "срыгнул" угрозу в сторону Южной Кореи, заявив, что в ответ Москва готова обеспечить "новейшими образцами оружия" КНДР.

Отметим, что несмотря на усиление давления со стороны западных стран по поставкам оружия, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, которые до сих пор почему-то работают на рынке страны-террористки, а также влияния Москвы на Северную Корею.

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