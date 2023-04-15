Южная Корея оказывает гуманитарную помощь нашей стране в сотрудничестве с международным сообществом.

Министры иностранных дел Южной Кореи и Германии Пак Джин и Анналена Бербок провели переговоры в Сеуле в субботу, чтобы обсудить войну в Украине и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как пишет Yonhap, Пак и Бербок провели стратегический диалог, одним из носновных вопросов которого было сотрудничество в вопросе поддержки Украины в войне с российскими захватчиками.

"Стороны выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Украине и разделили понимание того, что международная солидарность и поддержка важнее, чем когда-либо", - заявил южнокорейский министр на совместной пресс-конференции.

Пак добавил, что Южная Корея и Германия договорились о совместной работе над дипломатическими и экономическими мерами в поддержку Украины.

На просьбу прокомментировать вопрос поставки оружия Украине Пак подтвердил позицию Сеула, согласно которой Корея оказывает гуманитарную помощь нашей стране в сотрудничестве с международным сообществом.

Бербок "высоко оценила" четкую позицию Сеула против вторжения России, отметив, что Европа переживает самый тяжелый период за последние десятилетия из-за продолжающейся войны, развязанной РФ.

Война в Украине: помощь Южной Кореи

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2022 года стало известно, что США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи. Отмечалось, что оно будет доставлено при посредничестве Чехии.

А уже в ноябре прошлого года стало известно, что Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для последующей передачи в Украину. США планируют купить около 100 тысяч артиллерийских снарядов, которых должно хватить на несколько недель.

В марте 2023 года сообщалось, что правительство Южной Кореи впервые может передать наступательное оружие Киеву. Так, Сеул одобрил экспорт из Польши в Украину гаубиц Krab. Этот вид оружия считается польской разработкой, однако шасси установки САУ K9 Thunder производит Южная Корея.

При этом, недавняя утечка секретных документов Пентагона по войне в Украине показала, что часть южнокорейских чиновников якобы имела сомнения относительно поставки оружия Киеву. Однако, администрация президента Южной Кореи утверждает, что содержание этих документов является "измененным" и "ложным", не уточняя, о каких именно говорится частях утечки, основанной на перехваченных внутренних дискуссиях между высокопоставленными должностными лицами Сеула.

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