Ранее корабли Королевского флота вместе с ВМС США занялись безопасностью судоходства в регионе Персидского залива.

В порту Бахрейна в водах Персидского залива столкнулись два корабля "разминировщика" Королевского флота Британии. Пострадавших нет, однако Лондон объявил, что уже занялся расследованием инцидента.

По данным Reuters, авария случилась в пятницу 19 января. В Персидском заливе корабли британского флота совместно с ВМС США стоят на страже защиты мирного судоходство, которому угрожают йеменские хуситы в Красном море, напоминают СМИ.

Видео аварии попало в социальнее сети. В ролике видно, как судно HMS Chiddingfold врезалось задним ходом в корабль HMS Bangor. "Это вызвало громкий грохот, Bangor начал раскачиваться", - указывает Reuters.

Командующий операциями Королевского военно-морского флота контр-адмирал Эдвард Альгрен признал: из-за аварии кораблей Британии был нанесен определенный ущерб.

"Я заверяю вас, что уже ведется полное и тщательное расследование, и любые изменения в процедурах, которые могут предотвратить дальнейшие инциденты, будут быстро реализованы", - сказал он.

В то же время Альгрен заверил, Великобритания будет продолжать играть ключевую роль в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

США и Великобритания нанесли удар по хуситам в Йемене

В ночь на 12 января флоты США и Великобритании нанесли совместный удар по объектам хуситов в Йемене. Речь шла о поражении десятка целей. Атаку комментировал американский лидер Джо Байден, утверждая, что операцию поддержали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.

Ударам предшествовала серия нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море. Заявлялось, что речь идет об израильских кораблях, и что подобными действиями хуситы пытаются поддержать палестинцев.

Отметим, что обстановка в водах Персидского залива остается напряженной. 12 января йеменские террористы-хуситы случайно ударили по танкеру, везущему российскую нефть. 15 января стало известно, что под обстрел также попало грузовое судно США.

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