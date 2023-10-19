По предварительной оценке США, сам эсминец не был целью атаки.

Эсминец ВМС США Carney перехватил несколько ракет неподалеку от берегов Йемена. Корабль, вовлеченный в инцидент, произошедший вечером в четверг 19 октября (по местному времени), сейчас находится в Красном море.

Как пишет ABC News, об этом сообщил официальный представитель США. По словам чиновника, военный корабль США Carney обнаружил несколько ракет, выпущенных хуситами в Йемене, которых поддерживает Иран. В ответ эсминец выпустил ракеты SM2.

Неясно, откуда были выпущены ракеты хуситов, но они направлялись в северном направлении, отметил чиновник. Он добавил, что ни один военный на борту корабля не пострадал.

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Позже представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявио, что военный корабль США Carney перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотнико. По предварительной оценке США, сам эсминец не был целью ни одной ракеты или беспилотника хуситов. По словам Райдера, они направлялись на север вдоль Красного моря, "потенциально – к целям в Израиле".

По данным CNN, американский корабль Carney в среду пересек Суэцкий канал и вошел в Красное море, чтобы помочь "обеспечить морскую безопасность и стабильность на Ближнем Востоке".

Эсминец Carney: что известно о корабле

Carney (DDG-64) – это эсминец типа Arleigh Burke в составе ВМС США. Он был назван в честь Роберта Карни, который служил во время Второй мировой войны.

Корабль был спущен на воду в 1995 году и вступил в строй в 1996 году. Как эсминец класса Arleigh Burke, Carney обладает выдающимися многоцелевыми возможностями, включая противовоздушную, противоракетную и противолодочную оборону. Он оснащен передовыми системами оружия и средствами электронной борьбы.

Тип Arleigh Burke является одним из наиболее многочисленных и мощных классов эсминцев в мире и служит в морских силах многих стран.

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