Это уже не первая кампания против бород в Узбекистане за последние несколько лет.

В городе Янгиюль Ташкентской области Узбекистана работники милиции вызвали в отдел десятки мужчин и принудительно сбрили им бороды.

Об этом пишет узбекская служба Радио Свобода.

Одним из пострадавших стал Икрам Холматов. По словам мужчины, правоохранители вызвали его в отдел 22 ноября на допрос "по делу какой-то разыскиваемой женщины". Работники милиции проверили его телефон, после чего начали фотографировать.

"Потом заявили мне: "Если не побреешь сам, то мы тебя сами побреем". Я объяснил им, что постоянно слежу за своей бородой и не отращиваю слишком длинную бороду, но мне заявили, что так не подходит", — рассказал Холматов.

Читайте такжеДетский канал в Узбекистане будет удалять из мультиков поцелуи и обнаженных героевМужчина заверил, что отказывался бриться, но сделал это под давлением правоохранителей. За последние четыре месяца его дважды вызывали в органы внутренних дел и заставляли сбривать бороду.

По словам местного активиста, сотрудники полиции активно прибегают к таким методам. За последний месяц лишь в одном Янгиюле бороды обрили 22 мужчины.

"Брить бороды заставляют только верующих. В разговоре со мной многие говорят, что это происходит систематически", — добавил он.

В то же время в милиции отрицают, что заставляли мужчин бриться. Представитель отделения уверяет, что "во время фотографирования работники правоохранительных органов могли попросить мужчин упорядочить свои бороды", при этом "никто не мог заставить их брить бороды".

Потерпевшие настаивают: бороды им побрили только из-за религиозных убеждений.

"Они говорят, что мы якобы кажемся им террористами", – утверждает один из жителей Янгиюля.

Это не первая подобная кампания в Узбекистане. В июне 2021 года в Ангрене мужчин тоже вызывали в отделения милиции и сбривали им бороды, а в Бухаре болельщиков с бородой не пускали на футбольный матч.

Власти Узбекистана открыто не говорит о кампании против бород, однако в сентябре 2019 года Шухрат Ганиев, который на тот момент занимал должность главы Ферганской области, на одном из совещаний поручил своим подчиненным начать кампанию против ношения бород у мужчин и хиджабов у женщин.

Как сообщал УНИАН, в Узбекистане начали выращивать помидоры, которые якобы производят вакцину от коронавируса. Уже через два месяца первые желающие смогут попробовать "волшебные" томаты на вкус и проверить на себе, действительно ли растение производит антиген к COVID-19.

Автор: Марта Гичко