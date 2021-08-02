На момент аварии в автобусе находились дети.

Смертельная авария с туристическим автобусом произошла в Турции, который направлялся в аэропорт Антальи. На момент ДТП в салоне находились 22 российских туриста, из них девять детей.

Об этом сообщает издание CNN Turk.

Авария произошла на трассе D-400. Автобус врезался в заграждение, после чего опрокинулся и вылетел на встречную полосу. В результате ДТП четыре человека погибли, а еще 16 получили травмы. Предварительно, пять человек в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь. Предварительно, пять человек в тяжелом состоянии, в том числе и водитель автобуса.

Читайте такжеОтветственность за пожары в Турции взяла на себя курдская организацияКак сообщал УНИАН, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов.

Украина направила в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения лесных пожаров.

Автор: Анастасия Горбачева