Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти среди завалов выживших.

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции, по последним данным, возросло до 40 человек. Спасательные работы продолжаются.

Взрыв прогремел в пятницу в 18:15 по местному времени на государственной угольной шахте TTK Amasra Muessese Mudurlugu в провинции Бартин на Черноморском побережье Турции, сообщает Би-би-си.

На момент взрыва в шахте находилось около 110 человек. Из них выжили 58, сообщил сегодня утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Многие из выживших получили серьезные травмы.

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Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти среди завалов выживших.

По словам министра, поисковые работы продолжаются.

На видеокадрах с места происшествия видно, как спасатели выводили на поверхность покрытых черной пылью шахтеров, а встревоженные родные горняков в отчаянии ждали новостей неподалеку.

По данным Сойлу, взрыв произошел на глубине около 300 м. Ниже этой отметки могли работать 49 человек.

Причины взрыва пока не установлены, местная прокуратура начала расследование.

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, некоторые факторы указывают на то, что это мог быть взрыв скопившейся метановоздушной смеси.

На место трагедии вылетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия.

Ранее в своих соцсетях он пообещал государственную помощь семьям жертв и заявил, что виновные даже в малейших халатностях понесут ответственность.

Взрывы на шахтах Турции

Серьезная авария на шахте в Турции произошла в 1992 году, когда взрыв газа погубил 263 работника в Зонгулдаке.

В мае 2014 года Турцию потряс сильнейший взрыв на шахте рядом с городом Сома. В момент взрыва под землей на глубине 2 тыс. м находились 787 шахтеров. Погиб 301 человек, невредимыми спаслись 363 человека, 122 получили травмы.

Тогда в стране прошли массовые антиправительственные протесты и забастовка профсоюзов, обвинивших правительство в недостаточном внимании к безопасности шахтеров в условиях приватизации.

Эрдогана, который в тот момент был премьер-министром Турции, тогда лично обвиняли в равнодушии к судьбе шахтеров - вскоре после взрыв на шахте Сома он сказал, что такие катастрофы являются фактом жизни.

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