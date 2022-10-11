На момент обесточивания в шахтах находились 854 горняка.

Вследствие массированного обстрела обесточены четыре шахты в Днепропетровской области, спасение 118 шахтеров продолжается.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

"В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты, где на момент обесточивания находились 854 горняка. Сейчас там до сих пор остается 118 человек, и продолжаются плановые подъемы на поверхность", - сказал Монастырский.

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Удары РФ по украинским городам: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что после вражеских ударов и, как следствие, обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей остались более 850 шахтеров. Среди них были и женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность.

Справка. Утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным ГСЧС, в результате атаки 14 человек погибли и 97 получили ранения.

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