На животных случайно наткнулась береговая охрана.

Береговая охрана Таиланда спасла четырех котов, которых оставили на поврежденной тонущей лодке.

Читайте такжеМоряки спасли лабрадора во время наводнения в Мексике (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что на животных наткнулись случайно.

Спасать четвероногих поплыл один из моряков, так как подойти к месту аварии на катере было опасно. К счастью спасательная операция удалась, моряк вместе с котами благополучно вернулся на патрульное судно.

«Пушистых привезли на базу военно-морских сил Таиланда. Там их успокоили, накормили и планируют оставить себе», – говорится в сюжете.

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Автор: УНИАН