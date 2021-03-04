Новости мира: в Таиланде береговая охрана спасла 4 котов из поврежденной лодки
Береговая охрана Таиланда спасла четырех котов, которых оставили на поврежденной тонущей лодке.
Читайте такжеМоряки спасли лабрадора во время наводнения в Мексике (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что на животных наткнулись случайно.
Спасать четвероногих поплыл один из моряков, так как подойти к месту аварии на катере было опасно. К счастью спасательная операция удалась, моряк вместе с котами благополучно вернулся на патрульное судно.
«Пушистых привезли на базу военно-морских сил Таиланда. Там их успокоили, накормили и планируют оставить себе», – говорится в сюжете.
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