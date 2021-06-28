В столице Бангладеш городе Дакка произошел взрыв на первом этаже трехэтажного здания.
В результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и более 50 получили ранения, пишет издание The Daily Star.
Сообщается, что от взрыва пострадало еще семь близлежащих зданий и три автобуса. Сам взрыв произошел на первом этаже здания, где находились салон электроники, ресторан, точки продажи мяса и кондитерская.
Поисково-спасательная операция все еще продолжается, спасатели ищут возможных пострадавших под завалами.
Наиболее вероятной причиной происшествия называют взрыв газа. У полиции также нет оснований подозревать теракт или иные умышленные действия.
Перед зданием велись строительные работы, при которых могла произойти утечка газа или же взрыв мог произойти в ресторане. Эти версии намерены проверить правоохранители.
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