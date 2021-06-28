Причина взрыва пока неизвестна, однако эксперты не исключают взрыв газа.

В столице Бангладеш городе Дакка произошел взрыв на первом этаже трехэтажного здания.

В результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и более 50 получили ранения, пишет издание The Daily Star.

Сообщается, что от взрыва пострадало еще семь близлежащих зданий и три автобуса. Сам взрыв произошел на первом этаже здания, где находились салон электроники, ресторан, точки продажи мяса и кондитерская.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается, спасатели ищут возможных пострадавших под завалами.

Наиболее вероятной причиной происшествия называют взрыв газа. У полиции также нет оснований подозревать теракт или иные умышленные действия.

Перед зданием велись строительные работы, при которых могла произойти утечка газа или же взрыв мог произойти в ресторане. Эти версии намерены проверить правоохранители.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора