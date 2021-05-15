В результате взрыва в мечети столицы Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 12 человек и 15 раненых, пришедших на пятничную молитву.
Об этом сообщает BBC.
Взрыв произошел на второй день трехдневного прекращения огня между талибами и армией в связи с праздником Рамазан-байрам в конце Рамадана.
Читайте такжеРоссия опубликовала список недружественных странЭто произошло менее чем через неделю после того, как десятки людей, в основном студенты, были убиты в результате взрыва бомбы возле школы в Кабуле. По меньшей мере 165 человек тогда получили ранения.
Правительство Афганистана обвинило Талибан в нападении, но группа отрицала причастность.
Серьезных сообщений о боевых действиях между сторонами не поступало с начала перемирия.
Отмечается, что нападения в Кабуле и других частях странах также осуществляется боевикам Исламского государства, которые трехдневное прекращение огня не подписывали.
В последние недели талибы активизировали нападения на афганское правительство из-за запланированного США и НАТО вывода войск из региона.
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