Заверения Трампа о переговорах США и РФ напугало европейских союзников и оставило Киев с сомнениями относительно намерений Вашингтона.

Американские чиновники пытались заверить Украину, что она сядетза стол переговоров с РФ по вопросу окончания войны.

Как пишет издание The Wall Street Joutnal (WSJ), это произошло после того, как украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не согласится на мирную договоренность, навязанную ей сверху.

По словам дипломатов, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио сообщил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен удерживать ее от переговоров и что было бы глупо делать это.

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Переговоры с РФ

Перед этим спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг заявил, что представителей Европы за столом переговоров не будет, в то же время "глупо было бы говорить", что в этом процессе не будет Украины.

При этом, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. сообщил, что Украина не будет иметь переговорщиков, которые представят ее в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России.

По словам Подоляка, Россия не хочет переговоров. Страна-агрессор хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей.

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