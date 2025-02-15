Ранее СМИ отмечали, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог может приехать в Украину уже на следующей неделе.

Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Новости.LIVE.

В частности, отвечая на вопрос, когда он приедет в Украину, Келлог сказал: "Возможно, на следующей неделе".

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Что еще известно о Кэллоге в контексте Украины

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ отмечали, что Кэллог прибудет в Киев 20 февраля.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что план президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины предусматривает "потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии".

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа за последние 30 дней достигла больше в вопросе урегулирования ситуации в Украине, чем предыдущая администрация Джо Байдена за последние три года.

"Президент Трамп менее 30 дней в офисе, и за последние 30 дней мы достигли больше, чем последняя администрация за три года", - сказал Келлог.

Он также объяснил, в чем специфика подхода Трампа к окончанию войны: мол, американский лидер смотрит на это "с точки зрения гуманности".

"Когда было сказано, что надо все сделать, чтобы завершить войну, президент Трамп немножко по-другому на это смотрит. Если говорить о войне, это человеческое измерение. Он смотрит с точки зрения гуманности. Потери на украинской стороне превышают в три раза то, что потеряла Америка в Корее и Вьетнаме вместе. Это почти уровень Второй мировой войны", - подчеркнул Келлог.

Также 14 февраля Келлог отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Он также прокомментировал заявления Путина, в частности его утверждение о "нелегитимности" Зеленского как причину отказа от диалога. В частности, по его словам, оба лидера должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

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