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Авария самолета во время авиашоу в Польше попала на видео

17:11, 15 июня 2019
Мир
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Погибшим пилотом оказался 60-летний немец / фото: Каролина Береза / RMF FM

Об этом сообщает RMF 24.

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В результате авиакатастрофы, которая произошла во время пролета над Вислой недалеко от левого берега, погиб пилот самолета.

"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.

Водолазы и спасатели обнаружили самолет под водой в перевернутом состоянии. Погибшим пилотом оказался 60-летний немец.

Как сообщал УНИАН, следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера Боинг 737-800 авиакомпании S7, который летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза.

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Теги: #Польша#авиакатастрофа