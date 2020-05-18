Катастрофа на авиашоу в Канаде попала на видео

В результате катастрофы погибла капитан Дженн Кейси.

В воскресенье, 17 мая, в Канаде во время авиашоу разбился CT-114 Tutor канадской авиагруппы Snowbirds.

Видео авиакатастрофы опубликовано в YouTube.

Читайте такжеВ Канаде самолет сполз в снежный сугроб (фото)

В результате катастрофы погибла капитан Дженн Кейси, поступившая на службу в канадские войска Snowbirds в ноябре 2018 года. Ее первое назначение - сотрудник по связям с общественностью. Она была в команде, которая совершала демо-полеты в Северной Америке и Великобритании на самолете NORAD 60.

Как сообщал УНИАН, в канадской провинции Британская Колумбия в воскресенье разбился самолет Snowbirds пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил. Авария произошла в районе города Камлупса, примерно в 320 км к северо-востоку от Ванкувера.