В США во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб (видео)
02:17, 02 ноября 2019Мир
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По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было.
В США разбился самолет, есть погибший / Twitter, MartinCountySheriff
В американском штате Флорида во время авиашоу упал самолет, его пилот погиб.
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Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN. В резульатет крушения больше никто не пострадал.
По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, хоть пожарные и спасательные команды появились на месте крушения мгновенно.
Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
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