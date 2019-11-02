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В США во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб (видео)

02:17, 02 ноября 2019
Мир
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В США разбился самолет, есть погибший / Twitter, MartinCountySheriff

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Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN. В резульатет крушения больше никто не пострадал.

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, хоть пожарные и спасательные команды появились на месте крушения мгновенно.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

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Теги: #США#самолет#крушение