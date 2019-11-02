В США во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб (видео)

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было.

В американском штате Флорида во время авиашоу упал самолет, его пилот погиб.

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Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN. В резульатет крушения больше никто не пострадал.

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, хоть пожарные и спасательные команды появились на месте крушения мгновенно.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.