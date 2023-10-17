Цифру озвучивает правительство сектора Газа, то есть фактически сами же боевики ХАМАСа.

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели около 3000 человек в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, как пишет Times of Israel, получили ранения еще более 12 500 человек.

Тем временем Министерство обороны Израиля назвало имена еще трех солдат и резервистов, погибших во время событий 7 октября. Таким образом, общее количество погибших израильских солдат составляет уже 301. Ранее сообщалось, что всего в тот день от рук боевиков погибли около 1300 израильтян и граждан третьих стран.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро вторника в израильских больницах до сих пор остаются 344 человека, которые получили ранения во время нападения ХАМАС 7 октября. Всего в связи с этими событиями в больницы страны было доставлено 4229 раненых.

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Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, заявления так называемого Министерства здравоохранения Палестины имеют сомнительный уровень достоверности из-за того, что эта структура находится под полным контролем боевиков ХАМАСа и в своих заявлениях фактически является рупором антиизраильской пропаганды.

Также мы рассказывали, что основатель группировки ХАМАС Исмаил Хания, который является идейным вдохновителем постоянной войны против Израиля давно сбежал из зоны конфликта и наслаждается шикарной жизнью в Катаре. Благодаря поддержке местного монарха и богатству, накопленному на посту лидера ХАМАС, он живет с семьей в достатке и наслаждается привилегиями, которых лишены жители сектора Газа.

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