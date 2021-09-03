В Филадельфии после эвакуации из Афганистана умер 9-месячный ребенок.
Об этом сообщает CBS News.
По словам пресс-секретаря Минобороны Криса Митчелла, малышка находилась в самолете С-17. Из Афганистана он прилетел на базу в Германии, откуда отправился в Филадельфию.
Во время полета ребенок перестал реагировать. После приземления его отправили в детскую больницу города, где вскоре констатировали смерть.
Представители таможни и пограничной службы США заверили, что девочке срочно оказывали медицинскую помощь.
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Беженцы из Афганистана
Беженцев из Афганистана эвакуируют в два американских аэропорта - Международный аэропорт Филадельфия и Международный аэропорт Далласа.
С 28 августа по 1 сентября аэропорт Филадельфии зарегистрировал 3 654 эвакуированных беженца из Афганистана.