Во время полета ребенок перестал реагировать, его срочно отправили в больницу после приземления, где врачи констатировали смерть.

В Филадельфии после эвакуации из Афганистана умер 9-месячный ребенок.

Об этом сообщает CBS News.

По словам пресс-секретаря Минобороны Криса Митчелла, малышка находилась в самолете С-17. Из Афганистана он прилетел на базу в Германии, откуда отправился в Филадельфию.

Во время полета ребенок перестал реагировать. После приземления его отправили в детскую больницу города, где вскоре констатировали смерть.

Представители таможни и пограничной службы США заверили, что девочке срочно оказывали медицинскую помощь.

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Беженцев из Афганистана эвакуируют в два американских аэропорта - Международный аэропорт Филадельфия и Международный аэропорт Далласа.

С 28 августа по 1 сентября аэропорт Филадельфии зарегистрировал 3 654 эвакуированных беженца из Афганистана.

Автор: Денис Прядко