Полиция вместе с владельцем нашла машину, а похитителя вскоре арестовали.

Житель города Гейлсберг, штат Иллинойс, сообщил в полицию об угоне своего пикапа Nissan Frontier 2014 года. Копы смогли довольно быстро и легко найти машину. Помогли в этом наушники Apple AirPods.

Об этом сообщает издание The Register Mail.

Владелец похищенного пикапа пояснил, что накануне отдыхал на вечеринке. Мужчина понимал, что за руль уже не сядет, поскольку будет употреблять алкоголь.

Читайте также"GTA в Киеве": вооруженный мужчина сбил автомобиль и скрылся (видео)Чтобы не потерять ключи от машины, он их оставил в авто. В салоне автомобиля остались и некоторые другие личные вещи мужчины, в том числе и беспроводные наушники AirPods от Apple.

Именно благодаря наушникам владелец угнанной машины смог определить ее геолокацию. Мужчина использовал мобильное приложение и обнаружил, что похищенный Frontier припаркован возле одного из придорожных мотелей. Полиция вместе с владельцем нашла машину, а похитителя вскоре арестовали.

Как сообщал УНИАН, на Морском вокзале в Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в Пирс. Злоумышленница, которая была под воздействием наркотиков, заявила, что хотела на судне попасть в Николаев.

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