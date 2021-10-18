Новые AirPods все больше и больше становится похож на Pro-серию.

Компания Apple на второй осенней презентации представила новые наушники. Любителей "яблочных" вкладышей порадовали техническими возможностями аксессуара.

Об этом стало известно в ходе прямой трансляции.

Новые AirPods внешне изменились, и стали по форме больше похожи на Pro-версию. А вот формат, как и раньше - вкладыши.

Читайте такжеApple завезла в Украину первую официальную партию iPhone 13 (фото)При этом они получили обновленные технические свойства. Наушники стали еще больше похожи на Pro-версию.

Гаджет получил поддержку пространственного аудио и управления, как в AirPods Pro, через нажатие на кнопки в "ножках", а также получили защиту от воды. Кроме того, они получили адаптивный эквалайзер, который подстраивается под особенности слуха пользователя.

Кейс такой же по форме, как у AirPods Pro. Стоимость в США стартует от 179 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 сентября компания Apple провела презентацию новинок. Публике представили новое поколение планшетов iPad 9 и iPad Mini, а также новой линейки смарт-часов Apple Watch 7 серии.

Хедлайнерами стрима из Калифорнии стали iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Автор: Анастасия Горбачева