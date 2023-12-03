Штат выступил с подобным заявлением уже во второй раз.

В США штат Северная Каролина признал Голодомор геноцидом украинского народа. Такое важное решение приурочено к 90-й годовщине трагедии. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Twitter.

"Мы благодарны штату Северная Каролина и 75-му губернатору Северной Каролины Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине", – написала она.

Признание Голодомора в мире - детали

Американский штат Нью-Йорк признал Голодомор 1932-33-х годов геноцидом украинского народа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Маркарова, госпожа-посол Украины в США. Всего такое решение уже приняли 34 штата. Резолюцию о признании Голодомора Конгресс Соединенных Штатов одобрил еще в 2017-Том, но окончательное решение каждый из Штатов принимает сам.

Видео дня

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомору в Украине 1932-33 годов, проведя параллель с событиями настоящего. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима создала "голодную смерть". (...) Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и перевозили украинское зерно в другие части СССР как тактику подавления украинской национальной идентичности", – говорится в заявлении президента США.

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