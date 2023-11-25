Президент США провел параллель между преступными действиями сталинского режима и современной путинской России.

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов, проведя параллель с событиями настоящего. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима создала "голодную смерть". (...) Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и перевозили украинское зерно в другие части СССР как тактику подавления украинской национальной идентичности", – говорится в заявлении президента США.

Байден отметил, что сегодня украинская сельскохозяйственная инфраструктура снова стала объектом сознательных нападений со стороны России – теперь под руководством Владимира Путина.

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"Российские силы стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, намеренно портя поля и уничтожая украинские зернохранилища и порты. Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность повсюду. Путин наносит вред уязвимым общинам мира ради прибыли России", - подчеркнул Байден.

Память о Голодоморе и США

Стоит отметить, что президенты США далеко не впервые обращают внимание в своих речах на трагедию сталинского Голодомора в Украине.

Так, в 2021 году тот же Байден в своем заявлении на годовщину Голодомора отмечал, что США должны взять на себя новые обязательства, чтобы предупредить повторение таких трагедий в будущем.

Предыдущий президент США Дональд Трамп вспоминал Голодомор в 2018 году. Тогда он поставил сталинский голод в Украине в один ряд с "Большим террором" 1937 года в том же СССР, преступлениями "красных кхмеров" в Камбодже, убийствами немцев, пытавшихся перебраться в Западную Германию.

О недопустимости нового Голодомора говорил в 2009 году президент США Барак Обама.

А при президентстве его предшественника Джорджа Буша-младшего в Вашингтоне решили создать памятник жертвам Голодомора.

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