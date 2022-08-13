Ярослав Надж не уточнил, сколько именно Киев получит самолетов.

Власти Словакии передадут Украине истребители МиГ-29. Самолеты ожидаются уже в следующем месяце

Об этом сообщил словакций телеканал RTVS.

По словам министр обороны Словакии Ярослав Надж, истребители, скорее всего, отправятся в Украину в следующем месяце. При этом он уточнил, что вместо них Словакия получит деньги от Европейского союза или боевую технику от НАТО.

Кроме того, Надж указал, что истребители оцениваются в сотни миллионов евро. В то же время он не назвал количество авиации, которую планируют передать Украине. По предварительным данными, речь может идти о 11 или 12 самолетах.

Истребитель МиГ-29 – что известно

МиГ-29 – советская многоцелевая разработка четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.

Как ранее сообщал УНИАН, ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16. Именно F-16 называют символом авиации четвертого поколения, ведь он состоит на вооружении 25 стран мира.

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