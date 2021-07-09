Самолет, предназначавшийся для прыжков с парашютом, упал недалеко от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Возле шведского города Эребру разбился самолет, в результате чего все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Aftonbladet. Отмечается, что в самолете находилась группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована смерть парашютистов и пилота.

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По информации СМИ, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает ТСН.

Премьер-министр страны Стефан Левен выразил соболезнования семьям погибших. "С большой грустью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", - написал Левен в Twitter.

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Автор: Ирина Погорелая