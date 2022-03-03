Предполагается ввести санкции против таких предприятий, как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT.

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Час Грассли представили законопроект "ГЕРОЯМ СЛАВА", который предусматривает введение широкомасштабных санкций против всех российских государственных предприятий.

Об этом говорится в заявлении на сайте сенатора Рубио.

В частности, законопроект имеет полное название "Прекращение обогащения российских олигархов и промышленных союзников махинаций Москвы по использованию ее мерзкого злодейства за рубежом", или сокращенная английская аббревиатура этого названия "Героям Слава".

Так, санкции предусматривают запрет доступа на американский рынок капиталов для компаний, находящихся в собственности или контролируемых Москвой для финансирования войн Владимира Путина. Речь идет о таких компаниях как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT.

"Путин активно разжигает российскую машину войны с помощью средств, которые получают контролируемые Москвой государственные корпорации. Ни одно российское государственное предприятие не должно иметь доступа к американским капиталам, когда кровожадный диктатор осуществляет вторжение в Украину", - подчеркнул Рубио.

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