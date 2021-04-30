На Ставрополье (Россия) в дорожно-транспортном происшествии разбилась юношеская баскетбольная команда.
Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает ряд российских СМИ.
Сначала сообщалось, что при столкновении микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае погибли шестеро детей, еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии.
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Но как позже рассказали ТАСС источник в экстренных службах, одного ребенка, который считался погибшим, удалось спасти. Таким образом, в ДТП погибли 5 детей. Им было от 12 до 14 лет.
Как сообщает Life Shot, все погибшие - девочки-воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 2 г. Волгограда.
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