Проверки и ремонт укрытий проводят даже в регионах, которые не граничат с Украиной.

В России начали непублично проверять и обновлять бомбоубежища, которые не использовались с советских времен.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пожелавшие остаться анонимными, такие процессы происходят не только в приграничных с Украиной регионах.

Собеседники издания рассказали, что российские госслужащие проводят тайные проверки подвалов и других защищенных объектов. Кроме того, проводится ремонт и очистка сооружений, которые не использовались с советских времен.

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Отмечается, что такие инспекции проходят в рамках подготовки инфраструктуры гражданской обороны на случай "расширения конфликта" с Украиной.

Bloomberg отмечает, что эта кампания не объявлена официально и не связана с конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны. Однако после проведения так называемой "частичной" мобилизации в России, которая прошла с бюрократическими ошибками, власти РФ якобы не хотят рисковать в отношении других подготовительных мероприятий.

В то же время в нескольких областях РФ, которые расположены недалеко от границ Украины, госслужащие публично подтвердили, что проводятся мероприятия по подготовке бомбоубежищ. При этом, по словам источников Bloomberg, подобные проверки проводятся по всей территории России.

Подготовка бомбоубежищ в России: что известно

В октябре 2022 года генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в РФ активно готовят бомбоубежища. В Москве начали "облагораживать" укрытия с октября, а в Сочи начали подготовку еще весной.

Кроме того, российские СМИ писали о том, что в подземных паркингах столицы России, обустраивают спальные места, устанавливают обогреватели и аптечки. Паркинги планируют использовать как бомбоубежища.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что подготовка бомбоубежищ в Москве и просьба стран-союзников к своим гражданам покинуть Россию являются частью кремлевской пропаганды, нацеленной на американскую аудиторию. Таким образом Путин повышает ставки в контексте ядерного шантажа Запада.

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