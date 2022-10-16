Подготовка Кремля к различным сценариям порождает панику среди россиян.

В РФ активно готовят бомбоубежища. В Москве начали "облагораживать" укрытия с октября, а в Сочи начали подготовку еще весной. Россия рассматривает несколько сценариев, на фоне всего этого жители страны-агрессора начинают паниковать еще сильнее.

Зачем в РФ готовят бомбоубежища и чего ждет Путин, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Россия готовится к широкомасштабной войне, они просчитывают несколько вариантов. Я знаю их систему подготовки, они сейчас, нагнетая обстановку в отношении противостояния с НАТО, предполагают разные сценарии войны. С одной стороны ядерной, это всегда было даже при СССР, которые готовили все бункера, все системы защиты, даже приспособленные помещения для военных, для управления, для населения. Эта тема звучит в плане подготовки масштабных войн, включая ядерной, и, возможно, наступательной операции. Они сейчас инициируют основную идею, что война идет с Западом, и она будет иметь глобальный характер", - отметил Маломуж.

По словам эксперта, в РФ готовят население к защите и долговременной войне. Однако все это несет лишь обратный эффект. Паника среди россиян стремительно растет.

"Еще одна составляющая - наступление наших войск. Они считают, еще раз подчеркиваю, что вместе с Западом (будут наступать - УНИАН). И конечно это мощные оборонительные бои, которые могут проходить на территории РФ. Вот такие сценарии рассматривают", - добавил генерал.

В РФ готовятся именно к таким форматам и это порождает только хаос. Всегда такие сигналы показывают, что что-то идет не так, что РФ проигрывает, и что есть реальная перспектива, что будет война на территории страны-агрессора, отметил Маломуж. Когда Путин кричал о "захвате Киева за три дня", ему верили, а теперь все сомневаются в его словах. Это и есть моральный проигрыш, всей России, всей элиты страны-агрессора и самого кровавого диктатора.

"Поэтому это служит еще очень мощным фактором удара по моральному духу российского населения. И, конечно, будет расти пацифистское настроение, потому что никто не хочет в РФ реально воевать и гибнуть", - резюмировал эксперт.

Война РФ против Украины: как Путин сам же посеял панику среди россиян

По состоянию на 16 октября потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли отметки в 65 тысяч человек. Страна-агрессор стремительно теряет живую силу, но продолжает отправлять "мобиков" на фронт практически сразу же после призыва. На фоне этого мужчины бегут из РФ, а те, кому уже "повезло" получить повестку, отказываются идти на войну.

Так, в Белгородской области около 100 "мобиков" бунтовали и не хотели ехать со штурмом на Лиман. Однако никто их не слушал, командование лишь пыталось запугать мобилизованных и вынудить их все-таки ехать в Украину. В итоге все закончилось тем, что "мобики" устроили перестрелку. По информации СМИ, погибли 22 человека.

Также сегодня стало известно, что в Москве обустраивают бомбоубежища в подземных паркингах.

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