Сине-желтые флаги обнаружились в коллекции Государственного центрального музея современной истории России, который расположен в Москве.

Российский музей выставил в качестве экспоната флаги Украины, захваченные оккупировавшими Донбасс войсками РФ в качестве трофеев, что опровергает слова руководства РФ, называющего эту войну "гражданской".

Об этом сообщает в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Сине-желтые флаги он обнаружил в коллекции Государственного центрального музея современной истории России, который расположен в Москве - экспонаты также были выставлены на онлайн-выставке музея.

Согласно описанию, один флаги были доставлены с Донбасса в Москву в 2014-2015 годах, один - военным корреспондентом пропагандистского издания "Комсомольская правда", а другой - "Федерального агентства новостей".

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Какому именно военному подразделению ООС принадлежали флаги, остается неизвестным, но утверждается, что один был обнаружен на месте боев на Донецкий аэропорт.

Как уже сообщает УНИАН, за предыдущие сутки, 12 сентября, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб 27-летний украинский боец Артур Голуб и еще трое были ранены.

Автор: Станислав Кожемякин