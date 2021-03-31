Песков заявил, что в Кремле обеспокоены в связи с ростом напряженности на Донбассе.

В Кремле заявили, что «провокационные действия» Киева могут привести к возобновлению «гражданской войны» в Украине.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя высказывания российских экспертов о том, что президент Владимир Зеленский «сравнялся» в своей политике с предшественником Петром Порошенко, Песков заявил:

«Смотрите, Зеленский является главой Украинского государства. Мы помним, что военные действия, агрессия украинских Вооружённых Сил против своего же народа началась в то время, когда главой Украинского государства был Порошенко. Поэтому мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть».

На уточнение, идет ли речь о войне на Донбассе, Песков заявил: «Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была – какая же ещё?».

Разговор Путина, Меркель и Макрона: что известно

30 марта Меркель и Макрон во время видеоконференции с Путиным призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе.

31 марта в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что комментировать нарративы Кремля нет смысла, а также призвали РФ прекратить перекладывать ответственность на других и соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Роман Цимбалюк