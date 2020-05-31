В "Роскосмосе" заговорили о полетах своих космонавтов на кораблях SpaceX
Российские космонавты в будущем могут начать летать на МКС на кораблях американской компании SpaceX.
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Как сообщают российские «РИА Новости», такое заявление сделал глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.
"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", - сказал он.
При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат «по обмену летать на российских кораблях».
Как отмечает «РБК», ранее Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две альтернативные системы доставки людей на МКС.
Напомним, в США накануне состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.
После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Соединенные Штаты не располагали собственной системой доставки людей на орбиту, и были вынуждены покупать места в российских кораблях «Союз». Crew Dragon позволит США доставлять астронавтов на орбиту своими силами.
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