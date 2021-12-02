Энтони Блинкен пригрозил РФ влиятельными ранее не применявшимися экономическими мерами в случае вторжения в Украину.

Москва обязательно отреагирует в случае, если США введут "адские санкции" против России из-за Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о санкциях против РФ, "которых еще не было в прошлом".

"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем - будет видно", - сказал он.

Комментируя слова Нуланд, Лавров также отметил, что "все бывает в первый раз". "До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном разрабатывают комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий в отношении Украины. Пакет включает политическое и дипломатическое давление, подготовку жестких экономических санкций на случай расширения агрессии и усиленное сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Ранее, 1 декабря, Блинкен пригрозил РФ влиятельными ранее не применявшимися экономическими мерами в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призвал РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

Автор: Светлана Закелова