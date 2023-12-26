Он мог перевозить дроны типа "Shahed".

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", он находился на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале. "А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.

Он поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу. "Надевайте штаны и "по-домашнему" из нашего Крыма, пока еще не поздно!" - добавил Олещук. В Воздушных силах добавили, что БДК "Новочеркасск" перевозил беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

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Как известно, этот корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Он способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. 24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

Взрывы в Крыму 26 декабря: что известно

Напомним, что сегодня ночью жители оккупированной Феодосии сообщили о громких взрывах в районе порта. Впоследствии в сети начали публиковать фото и видео серьезного пожара, на них можно было услышать звуки взрывов и детонации.

Оккупационные власти полуострова заявили, что территорию порта оцепили, пожар локализовали, а детонацию якобы прекратили.

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