Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", он находился на вооружении Черноморского флота ВМФ России.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале. "А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.
Он поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу. "Надевайте штаны и "по-домашнему" из нашего Крыма, пока еще не поздно!" - добавил Олещук. В Воздушных силах добавили, что БДК "Новочеркасск" перевозил беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".
Как известно, этот корабль предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Он способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. 24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.
Взрывы в Крыму 26 декабря: что известно
Напомним, что сегодня ночью жители оккупированной Феодосии сообщили о громких взрывах в районе порта. Впоследствии в сети начали публиковать фото и видео серьезного пожара, на них можно было услышать звуки взрывов и детонации.
Оккупационные власти полуострова заявили, что территорию порта оцепили, пожар локализовали, а детонацию якобы прекратили.