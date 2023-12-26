Местные жители сняли пожар на видео.

В ночь на вторник, 26 декабря, в оккупированном Крыму звучат взрывы. Об этом сообщают местные жители. Около 01:50 в чатах Феодосии появилась информация о громких взрывах и пожаре в районе порта. Оккупанты перекрили движение по Крымскому мосту еще около 01:30.

Российский Telegram-канал SHOT пишет, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, затем в небе появились следы дыма. В городе работает противовоздушная оборона. Оккупационные власти полуострова никак не комментировали происходящее.

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Видео дня

Обновлено в 03:00: В сети публикуют видео и фото серьезного пожара в районе порта. На одном из роликов можно услышать повторный взрыв, на втором - детонацию.

Взрывы в Феодосии

Как известно, после начала полномасштабной войны в оккупированном Крыму под атакой систематически оказываются российские военные объекты.

В ночь на 5 декабря жители Феодосии заявляли об атаке беспилотных летательных аппаратов, в городе слышали большое количество взрывов.

В августе Феодосию атаковал "рой" дронов, а в апреле в сети сообщали, что во время атаки на город был уничтожен российсий ЗРК С-300.

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