Пока умеренные республиканцы поддерживают Киев, праворадикальное крыло партии во главе с Трампом хочет сдать Украину Москве.

Правый фланг Республиканской партии США мешает умеренной части политсилы убедить американских избирателей в том, что поддержка Украины соответствует консервативным ценностям. Об этом пишет Washington Post в обзоре внутриполитической ситуации в США.

"Американское отношение к Украине меняется, Капитолийский холм (действующая власть США – УНИАН) испытывает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины пока принесло лишь незначительные территориальные достижения. Следовательно, с каждым последующим запросом о финансировании получить одобрение Конгресса, вероятно, будет становиться все сложнее", – пишет издание, аккумулируя мнения американских политиков и аналитиков.

Особенно острым этот вопрос стал для Республиканской партии, чей "крикливый" правый фланг ведет агрессивную кампанию, пытаясь получить политические баллы на идеях сокращения помощи Украине. Несмотря на это лидеры республиканцев, демократов и Белый дом утверждают, что большинство Конгресса продолжает поддерживать помощь Украине.

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Принцип "Америка на первом месте" создает сейсмические проблемы для умеренных республиканцев, поскольку они пытаются убедить все более настороженных избирателей партии, что поддержка Украины согласуется с консервативными фискальными ценностями, необходимыми для национальной безопасности США, и не будет означать еще одну "вечную войну", как Афганистан — аргумент, который выдвигают жесткие правые.

Washington Post отмечает, что для республиканцев, которые исторически поддерживали американский интервенционизм, внутренняя борьба за помощь Украине является признаком более широкой внутрипартийной борьбы за понимание того, какие ценности и идеи партия представляет.

Один из ветеранов партии Брэдли Боуман, представляющий консервативный фонд защиты демократий, назвал эту ситуацию "борьбой Республиканской партии за свою душу".

"Я достаточно стар, чтобы помнить Рональда Рейгана. Я просто не могу представить себе Республиканскую партию, которая мягко относится к Кремлю, которая не понимает важности безопасности в Европе", – отметил он.

Республиканцы и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, самый популярный ныне представитель республиканцев Дональд Трамп, претендующий на повторное избрание президентом США, неоднократно выступал за сокращение или отмену военной помощи Украине. Также он заявлял, что Украина должна отдать агрессору часть украинской территории.

Молодой республиканский политик Вивек Рамасвами, являющийся одним из главных внутрипартийных конкурентов Трампа, тоже выступает за территориальные уступки в пользу России. Также он обещает заблокировать путь Украины в НАТО.

Примечательно, что "классические" республиканцы, к которым трудно отнести и Трампа, и Рамасвами, наоборот выступают за поддержку Украины. Например, бывший президент-республиканец Джордж Буш на днях очень одобрительно отозвался о Владимире Зеленском и подчеркнул, что Россия представляет реальную опасность для Европы.

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