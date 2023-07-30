Трамп заявил, что поддержка должна быть прекращена до тех пор, пока администрация Джо Байдена не будет сотрудничать в расследовании финансовых отношений семьи действующего президента.

Экс-президент США Дональд Трамп, который планирует участвовать в будущих президентских выборах в 2024 году, на предвыборном митинге в Пенсильвании призвал конгрессменов-республиканцев прекратить санкционировать дополнительную военную поддержку Украине.

Как сообщает Sky News, Трамп заявил, что поддержка должна быть прекращена до тех пор, пока администрация Джо Байдена не будет сотрудничать в расследовании деловых отношений его семьи.

"Конгресс должен отказать в санкционировании единовременной дополнительной выплаты наших истощенных запасов… запасов оружия Украине до тех пор, пока ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов передадут все имеющиеся у них доказательства коррумпированных деловых операций преступного клана Байдена", - заявил Трамп.

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Он также обвинил действующего президента США в том, что "он втягивает США в глобальный конфликт от имени той самой страны, Украины, которая, по-видимому, заплатила его семье все эти миллионы долларов".

Как напоминает Sky news, республиканцы в Палате представителей расследуют финансы семьи Байденов, в частности платежи, которые Хантер, сын президента, получил от украинской энергетической компании Burisma.

Высказывания Трампа о войне в Украине

Ранее Трамп неоднократно критиковал действующего президента США Джо Байдена за значительную военную помощь Украине и обвинял Байдена в том, что он якобы тянет страну в Третью мировую войну.

Также Трамп критиковал Европу, заявляяя, что европейские страны делают очень мало по сравнению с Соединенными Штатами. Он заявлял, что потребует от Европы компенсировать запасы оружия, которое США использовали для поддержки Украины в войне против России.

На данный момент Трамп лидирует в гонке за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Он является основным конкурентом тействующего президента Джо Байдена.

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