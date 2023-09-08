Бывший президент США дал свою характеристику лидерам Украины и России.

Бывший президент США Джордж Буш-младший считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский настолько "жесткий", что он мог бы быть из Техаса. Об этом экс-лидер Америки заявил, выступая в видеочате во время "Ялтинской конференции", которая сегодня состоялась в Киеве, пишет Politico.

"Ну, он крутой чувак, он настоящий техасец", - заявил Буш, выросший в Техасе.

Относительно фигуры Владимира Путина Буш высказал мнение, что тот пытается построить новую империю, поэтому на вторжении в Украину он может не остановиться. Если Путин пойдет дальше, тогда, по мнению Буша, США придется помогать таким странам, как Польша, Литва и Латвия.

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"Ситуация в Украине имеет значение для безопасности США. США все еще должны поддерживать таких людей, как Зеленский, когда они демонстрируют мужество", — сказал экс-президент.

Несмотря на это, по мнению Буша, со временем будет все труднее и труднее убеждать американцев в том, что помощь Украине отвечает их интересам.

"Прежде всего Украине нужно бороться с коррупцией. Последние перестановки в правительстве показали мне, что Зеленский хочет это сделать", — сказал Буш.

Бывшие президенты США об Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп, что ныне претендует на повторное избрание президентом США, неоднократно высказывался за необходимость прекратить военную помощь Украине. Также он считает необходимым отдать России часть украинской территории.

Предшественник Трампа на посту Барак Обама отрицает, что в 2014 году, когда он сам еще был президентом США, Россия незаконно ворвалась в Украину и аннексировала Крым. По его словам, "не было вооруженного вторжения в Крым".

Билл Клинтон, который был президентом США в 1990-х годах и среди прочих заставлял Украину отдать России свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности по Будепегтскому меморандуму, признался, что жалеет о своей политике в отношении Украины.

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