Основатель Nexta Степан Путило сообщил об угрозах, поступающих в редакцию после задержания Протасевича в Минске.
"Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее",- сказал он в комментарии РБК.
По словам Путило, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты после президентских выборов, "но сейчас эта волна вернулась".
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"Тем не менее угрозы идут, и мы резонно опасаемся, как все люди с инстинктом самосохранения, за свою безопасность", - рассказал основатель канала.
Дело Протасевича и Путило: что известно
В ноябре 2020 года в отношении учредителя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего редактора канала Протасевича Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по двум статьям - "Об организации массовых беспорядков" и "Об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
В СК утверждают, то в их Telegram каналах содержались призывы к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий.
После этого Путило и Протасевича объявили в розыск.
7 февраля 2021 года СК Беларуси обратился к Генеральной прокуратуре Польши с просьбой экстрадировать Путило и Протасевича.
Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.
- После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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