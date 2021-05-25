По словам Степана Путило, угрозы в адрес редакции возобновились после задержания в Минске Романа Протасевича.

Основатель Nexta Степан Путило сообщил об угрозах, поступающих в редакцию после задержания Протасевича в Минске.

"Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее",- сказал он в комментарии РБК.

По словам Путило, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты после президентских выборов, "но сейчас эта волна вернулась".

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"Тем не менее угрозы идут, и мы резонно опасаемся, как все люди с инстинктом самосохранения, за свою безопасность", - рассказал основатель канала.

Дело Протасевича и Путило: что известно

В ноябре 2020 года в отношении учредителя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего редактора канала Протасевича Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по двум статьям - "Об организации массовых беспорядков" и "Об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

В СК утверждают, то в их Telegram каналах содержались призывы к протестам, блокированию дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий.

После этого Путило и Протасевича объявили в розыск.

7 февраля 2021 года СК Беларуси обратился к Генеральной прокуратуре Польши с просьбой экстрадировать Путило и Протасевича.

Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

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Автор: Екатерина Лиманская